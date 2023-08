Girone e sorteggio dei calendari

È un giorno molto importante per addetti ai lavori e tifosi di serie C, quello della composizione dei gironi e soprattutto del sorteggio dei calendari. Proprio così, si comincia stamattina col Consiglio direttivo di Lega Pro che ufficializzerà la configurazione dei gironi, anche se non dovrebbero esserci grosse sorprese rispetto a quanto filtrato nei giorni scorsi. Salvo colpi di scena infatti la Spal sarà inserita nel girone B assieme ad Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Virtus Entella, Fermana, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Olbia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Torres e Vis Pesaro.

La Coppa Italia di serie C invece comincerà dopo l’inizio del campionato. A seguire, alle 15 attraverso i canali social ed il sito ufficiale di Lega Pro invece verranno tolti i veli al calendario del campionato di serie C 2023-24. Come è noto, la prima giornata è stata posticipata al 3 settembre, ma a quanto pare mister Di Carlo e i giocatori non sono particolarmente dispiaciuti di avere una settimana in più a disposizione per amalgamare un gruppo completamente nuovo, con diversi atleti che si sono aggregati dopo il ritiro di Mezzana e altri che lo faranno nelle prossime settimane.