’Giugno al Campetto’, iniziativa estiva coi ragazzi della Matilde Basket Bondeno

Iniziano le vacanze estive, finisce la stagione di pallacanestro, ma continua il divertimento grazie alla Matilde Basket Bondeno. Bambini, bambine, ragazzi e ragazze per tutto il mese di giugno possono recarsi liberamente, ogni martedì e giovedì pomeriggio, presso il campo all’aperto del Centro sportivo Bihac di Bondeno (via Napoleonica, 87) per imparare la pallacanestro o per continuare a stare in allenamento. L’iniziativa si chiama infatti “Giugno al Campetto”, ed è possibile grazie al supporto dei qualificati istruttori Francesco Pasquali, Francesca Colantoni, Francesco Merighi e Tommaso Lanzoni. Il campetto all’aperto del Bihac è stato completamente riqualificato nel 2021 con un investimento da parte di Matilde Basket, che ha curato il rifacimento del manto, e del Comune di Bondeno, che ha invece posizionato due nuovi canestri e ha installato un nuovo impianto di illuminazione. Per le annate dal 2012 al 2015, gli istruttori saranno presenti il martedì e il giovedì dalle 17.30 alle 18.30. Per i ragazzi dal 2008 al 2011 invece, martedì e giovedì dalle 18.30 alle 19.30.