Gli Esordienti di Bondeno in vasca a Mirandola

Gli Esordienti Categorie A, B e C delle Piscine Coperte Bondeno si sono ritrovati, domenica scorsa, a Mirandola per partecipare alla 2a prova del XXXIX Trofeo Giovani organizzato dal Comitato Regionale Uisp. I cinque ragazzi degli Esordienti A (Celeste Callegari, Emma Xinyao Chen, Nicolò Franchini, Sofia Govoni e Angela Romanini) si sono misurati con le altre squadre migliorando le proprie prestazioni e classifiche. Più numerosi gli Esordienti B (Benedetta Casoni, Andrea Cattabriga, Giorgio Manfredini, Lorenzo Persechino, Riccardo Pisa) che hanno gareggiato nelle discipline dei 50 s.l., dorso e rana e gli Esordienti C (Thomas Chen, Tommaso Gambuzzi, Giulia Franchini, Davide Fogli e Marco Terribile) nei 25 s.l. e dorso con tempi più che soddisfacenti.