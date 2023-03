Gli italiani di Canoa Kayak parlano anche ferrarese

Lo scorso fine settimana si è aperta la stagione agonistica per la disciplina di velocità della Canoa Kayak, con i campionati italiani di maratona e la gara nazionale per i Cadetti B, competizioni che si sono svolte sulle acque del bacino friulano di San Giorgio di Nogaro. In acqua barche singole e doppie su un anello di 3,8 chilometri con trasbordo di 90 metri, il tutto da ripetere più volte in base alla categoria di appartenenza. In Friuli per aggiudicarsi il titolo italiano sono arrivati i migliori atleti di tutte le categorie, compresa la specialità di Paracanoa, in rappresentanza di 74 società provenienti da ogni parte d’Italia. Per la prima volta nella sua storia in questa gara sulla lunga distanza, la squadra del Canoa Club Ferrara, dopo un inverno di duri allenamenti in acqua e in palestra, ottiene ottimi risultati portando a casa il titolo di vice campionesse Italiane in K2 12.000 metri per la categoria Ragazze con Vittoria Melotti e Serena Boari e vice campione italiano nella categoria VL1 Senior maschile 8.000 mt con Saif Gasmi.

Buoni risultati ottenuti dalla giovane squadra di velocità sulla distanza dei 12.000 metri per il campionato italiano: Vittoria Melotti quarta nella categoria K1 Ragazze, Zeno Santimone 26° e Claudio di Nunzio 47° nella categoria K1 Ragazzi.

Nello stesso week end in acqua anche i giovanissimi Cadetti e le giovanissime Cadette per la gara nazionale di Maratona sulla distanza di 8.000 metri, in equipaggi doppi e singoli, sia in Kayak che in Canadese. Ines Ged e Francesca Carletti in barca doppia C2 mettono al collo la medaglia d’oro salendo sul gradino più alto del podio, Filippo di Barbora e Mattia Lo Brutto in K2 arrivano 11°, Beatrice Tieghi in K1 si classifica 12°, Sara Arkaxhiu in K1 14°, Filippo di Barbora in K1 29° e Mattia Lo Brutto in K1 31°. Ottimi i risultati nella canadese per Francesca Carletti e Ian Covs, che mettono al collo rispettivamente una medaglia d’argento e una di bronzo.

La stagione è solo all’inizio, già la prossima domenica gli atleti del Canoa Club Ferrara torneranno in gara a Comacchio, in palio i titoli regionali di fondo.