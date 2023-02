Gli studenti oggi incontrano Dalle Mura

Oggi le classi della scuola primaria Bombonati dell’IC5 Dante Alighieri, alla presenza della dirigente dott.ssa Paola Manzan, incontreranno il difensore della Spal Christian Dalle Mura.

L’evento rientra nel progetto Spal voluto dal Comune per la promozione dei valori e della storia calcistica locale nelle scuole. Il progetto prevede per le classi prime, seconde e terze incontri con i preparatori atletici della Spal. Per le classi quarte e quinte, sarà effettuata

la visita al campo di calcio dello stadio Mazza sotto la guida attenta della Social Responsibility & Charity Manager Martina Vanzetto e del Supporter Liaison Officer Luca Pozzoni.

In quell’occasione i bimbi visiteranno gli spogliatoi e proveranno l’emozione dell’ingresso in campo dagli stessi corridoi percorsi dai calciatori.

All’hospitality Savonarola svolgeranno un laboratorio per creare cartelloni e striscioni che verranno esposti in occasione di una partita in casa della Spal.