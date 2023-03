Gorini: "Per loro un’ultima spiaggia"

Il Cittadella deve rinunciare a Crociata, ex di turno arrivato in granata a metà gennaio e capace di mettere a segno la bellezza di sei reti in otto gare. Per la cronaca, la scorsa stagione con la maglia della Spal non ne realizzò nemmeno uno in 24 partite. "Crociata è fuori per un affaticamento al flessore – spiega il tecnico Edoardo Gorini –. È out anche Varela, mentre recuperiamo Danzi. La Spal? Ha cambiato diversi allenatori, proprio come il Brescia. Oddo modifica molto la disposizione tattica della sua squadra: inizialmente ha schierato un 3-4-1-2, mentre nell’ultimo turno ha proposto la difesa a quattro. Mi aspetto una squadra aggressiva, che ha caricato l’ambiente per cercare di vincere la partita. Affronterà la gara come fosse l’ultima spiaggia, un po’ come ha fatto il Brescia mercoledì scorso. Sarà una gara simile, coi biancazzurri determinati e concentrati. Poi il pubblico a Ferrara è un fattore importante: dovremo farci trovare pronti".