Grandissimo calcio in scena al Paolo Mazza Scendono in campo Del Piero e Totti

CALCIO

Il grande giorno del raduno di "Serie A – Operazione Nostalgia" è arrivato, e questa sera il "Paolo Mazza" si farà bello per ospitare 36 campioni del passato che si sfideranno a suon di gol e tocchi di classe davanti a una cornice di pubblico che si preannuncia mozzafiato. La manifestazione torna a distanza di quattro anni dall’ultima volta, a Cesena nel luglio 2019, e promette emozioni lungo tutta la giornata, non solo in serata col fischio d’inizio fissato alle 20. Dalle 10.30 di questa mattina, infatti, sarà aperto il Fan Village all’interno del Parco Coletta, nei giardini del Grattacielo, dove sarà possibile acquistare oltre 800 divise "vintage", anni ’80 e ’90, oltre a tanti stand con giochi ed intrattenimento per tutti i più curiosi. Ma non è tutto, perché dalle 12.30 alle 18.30 due giocatori ogni ora passeranno al villaggio per selfie e autografi prima di spostarsi al "Mazza", dove i cancelli apriranno alle 18.30.

Allo stadio sono previste circa 13mila persone, a ieri pomeriggio l’impianto era pieno per due terzi, e dalle 15 di oggi la biglietteria in loco sarà aperta per acquistare gli ultimi biglietti disponibili. Da una parte Alessandro Del Piero, dall’altra Francesco Totti: saranno le due bandiere di Juventus e Roma i capitani delle due formazioni che si sfideranno stasera in Corso Piave. Spazio anche ad altri protagonisti del passato, visto che nella squadra di Totti giocheranno i campioni del mondo Marco Amelia e Cristian Zaccardo, gli ex spallini Paramatti e Altomare, il greco Karagounis e i bomber ex Udinese e Lecce Totò di Natale ed Ernesto Chevanton. Dall’altra parte, la compagine capitanata da Del Piero risponderà con l’ex numero uno di Fiorentina e Inter Sebastien Frey, i romanisti Vincent Candela, Damiano Tommasi e David Pizarro, e ciliegina sulla torta l’uomo simbolo del Triplete dell’Inter nel 2010, l’attaccante argentino Diego Alberto Milito. "Non è facile raccontare quello che stiamo provando in questo momento – si legge sulla pagina Facebook di "Operazione Nostalgia" -. Lo ammettiamo, siamo molto emozionati, non ci sembra vero. Per anni e anni abbiamo visto Totti e Del Piero indossare la fascia di capitano delle loro rispettive squadre. Pensare che questi due saranno i capitani del raduno di Operazione Nostalgia ci fa letteralmente impazzire". Gradinata e tribuna sono esaurite da tempo, mentre rimangono gli ultimi posti nelle due curve. I campioni del passato sono pronti a far tornare il "Mazza" indietro nel tempo.

Jacopo Cavallini