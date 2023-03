Granfondo del Po, una festa per mille iscritti

Una festa del ciclismo lungo le strade tra le due sponde del fiume Po. Si è conclusa con una buona presenza d’iscritti la nona edizione della ‘Granfondo del Po’, organizzata dall’associazione Po River, con il patrocinio del Comune di Ferrara, Regione Emilia-Romagna e Cycling Italia. In una domenica dalle temperature primaverili i ciclisti hanno affollato il centro di Ferrara, prima del via della gara. Presenti anche gli assessori al turismo ed allo sport del Comune di Ferrara, Matteo Fornasini e Andrea Maggi. La partenza è stata ai piedi del Castello Estense, con al via circa 1000 iscritti provenienti dalle diverse regioni italiane. I ciclisti hanno gareggiato su due percorsi da 80 (corto) e 131 km (lungo) , oltre le Province di Ferrara e Rovigo. L’arrivo è stato lungo la via Bacchelli, chiusa al traffico, con la proclamazione dei vincitori sulle due distanze. Nel dettaglio nella gara degli 80 km per il settore maschile vittoria per Giuntoli Diego Alexander (team Stefan) con 1h51’15’’, a seguire Pagliaccia Roberto (New Molini Dolo) 1h51’22’’ e Rau Giuseppe (Asd UC Limana) 1h51’22’’. Tra le donne vittoria di Palazzo Lavinia (Dt Racing Team Sc) 1h56’25’’, poi Calvi Di Coenzo Eleonora (Rodman Azimut) 1h56’25’’ e Lanza Chiara (Asd Zerotest) 1’56’26’’. Il podio nella gara del percorso lungo dei 131 km tra gli uomini ad alzare le braccia al cielo è stato Remondi Gian Luca 3h05’04’’ al fotofinish, seguono Frignani Diego (Team Argon) 3h05’04’’ e Venturi Luca (Team Passion Faentina) 3h05’09’’. Nel settore femminile la più veloce è stata Bottini Emilie (Asd Zerotest) 3h08’28’’, precedendo Piva Alessia (Borghi Bike) 3h14’01’’ e Federzoni Lucia (Pro Cycling) 3h21’02’’. A seguire si sono tenute anche le premiazioni dei primi tre delle molte categorie del settore uomini e donne. Inoltre, premi ai gruppi più numerosi dove ha primeggiato il Borghi Bike Ferrara, secondo il Ferrara Bike. La Granfondo del Po è stata inserita in due circuiti di granfondo Ale Adriatico, e del circuito Cycling Italia che prevede sette tappe (Ferrara, S. Gimignano, Bra, Vicenza, Cividale, Predazzo, Urbino) che passano attraverso i luoghi dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità, facendo scoprire ai propri abbonati la bellezza e il valore grazie ad un turismo che unisce sport e cultura. L’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale ha confermato il proprio patrocinio sposandone appieno la filosofia.

Mario Tosatti