Grinta e difesa: la Tramec passa a Pistoia

giorgio tesi pistoia

58

tramec cento

68

GIORGIO TESI : Benetti 6, Varnado 7, Pollone 3, Allinei ne, Magro 12, Saccaggi 2, Metsla ne, Pierattini ne, Copeland 13, Della Rosa 3, Wheatle 12. All. Brienza.

TRAMEC CENTO: Zilli 6, Archie 7, Berti 4, Toscano 6, Kuuba, Baldinotti ne, Tomassini 9, Marks 21, Moreno 11, Mussini 4. All. Mecacci.

Parziali: 16-14; 32-24; 44-43.

Arbitri: Caforio, Rudellat, Grazia.

La Tramec sbanca Pistoia e centra un successo vitale per il suo campionato, che bissa quello dell’andata e vale il 2-0 negli scontri diretti con la Giorgio Tesi Group, un bottino importante in ottica seconda fase per gli uomini di Mecacci. Dopo un primo tempo scorbutico, Cento esce alla distanza grazie alle giocate di Marks e all’ottimo lavoro a rimbalzo di Zilli, approfittando di una Pistoia in evidente debito d’ossigeno. Ancora una prova di forza per Tomassini e compagni, che si rialzano così dopo il ko interno con Mantova. Buon inizio Tramec, col 9-2 targato Marks, la Giorgio Tesi si affida a Magro per restare in scia e chiudere subito il gap. Il pareggio è firmato da Copeland, risponde Tomassini dai 6,75 e al 7’ è ancora Cento avanti (11-14). Attacchi poco fluidi da ambo le parti ma per Pistoia l’atletismo di Varnado sotto le plance è una manna dal cielo, parziale di 16-8 e al primo mini intervallo gli uomini di Brienza conducono (16-14).

Cento non segna più e Pistoia allunga fino al +6, ferma l’emorragia Mussini con il lay-up del 20-16, ma in generale le polveri sono bagnate e si vedono tantissimi errori. Normale vista la posta in palio, Cento si prende due tecnici in un minuto dopo alcuni contatti non fischiati dalla terna e Pistoia tocca anche la doppia cifra di vantaggio prima dell’intervallo.

Il canovaccio non cambia al rientro dagli spogliatoi, con tante imprecisioni e la stanchezza che comincia farsi sentire, la Tramec non molla grazie al tap-in di Berti che vale il -5 (36-31). I biancorossi di Mecacci alzano il muro difensivo e tornano in partita, ma d’un tratto Pistoia si sblocca dall’arco prima con Benetti e poi con Della Rosa (44-40). Cento regge a rimbalzo e si riporta avanti col cesto dalla media di Marks, che si ripete poco dopo per il +4 al 34’. Sono lui e Tomassini a prendersi la Tramec sulle spalle, non molla Pistoia con Wheatle e Copeland in contropiede, ma Marks è immarcabile e ridà ai suoi quattro lunghezze di vantaggio. Gran lavoro di Zilli a rimbalzo d’attacco e l’incursione di Toscano chiude il match a 1’30’’ dalla sirena, con Cento che infligge ai toscani il primo ko casalingo della stagione e trova un successo fondamentale in ottica fase ad orologio, visto il 2-0 negli scontri diretti. Vittoria che vale doppio.

Jacopo Cavallini