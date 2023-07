Gruppo Sella Cento, via agli abbonamenti

BASKET

Gruppo Sella Cento, così si chiamerà la Benedetto 2324, che ieri ha presentato questa nuova partnership nella sede di Baltur. Non a caso, saranno questi due i main sponsor che affiancheranno i biancorossi nella stagione che verrà: Baltur Arena, infatti, sarà il nome della casa dei biancorossi per i prossimi tre anni. "Oggi mi trovo qui a rappresentare il main sponsor del club, che mi auspico lo potrà essere a lungo e che possa aprire un ciclo – commenta Marco Di Turi, rappresentante del Gruppo Sella –. Da tifoso, per me, è una grande soddisfazione poter rappresentare la Benedetto". Alle sue parole, sono seguite quelle di Riccardo Fava di Baltur, presente assieme al vice-presidente Graziano Gallerani. "Tra questa azienda e la Benedetto c’è un rapporto che va avanti da tantissimo tempo, e che sarebbe riduttivo racchiudere in poche parole – dichiara Fava –. Baltur è un’azienda storica, con 73 anni di vita, e la nostra famiglia esprime un’attenzione particolare per la comunità centese. Il nostro legame con la Benedetto è ben noto, risale all’inizio degli anni ’90, e oggi sono qui a riconfermarlo.

Era un progetto che assieme a Gianni Fava avevo già valutato qualche anno fa, ma che era rimasto forzatamente in sospeso. Ora, siamo finalmente stati in grado di realizzarlo, ovvero sponsorizzare il nostro bellissimo palazzetto, che per i prossimi 3 anni si chiamerà Baltur Arena. L’obbiettivo – prosegue Fava – è mettere in luce il nome Baltur a livello nazionale. Senza il sostegno della Baltur, Cento non avrebbe il basket in Serie A2, ma senza la Benedetto, a Cento, mancherebbe un punto di riferimento al quale ispirarsi e riconoscersi in un obbiettivo comune". Poi è stato il turno del nuovo club manager, Alessandro Livreri (neo papà), che ha presentato la nuova campagna abbonamenti dal titolo #DNABenedetto, che avrà inizio da oggi. "DNA Benedetto, determinati e non arrendevoli, così si chiamerà la nuova campagna abbonamenti, che rappresenta la gioia di stare insieme dei nostri tifosi, proprio come in una famiglia. La locandina e lo slogan parlano chiaro, c’è la Benedetto al 100%. E’ un progetto inclusivo nei confronti di tutte le aziende e dei commercianti del territorio, e a breve ci saranno novità anche legate a questo mondo". I primi giorni saranno dedicati alla prelazione, mentre da venerdì 28 luglio, in occasione della proiezione del documentario Underdogs in Piazza del Guercino, si aprirà la vendita libera. Prezzi a partire da 95€, nel quale sono incluse 16 partite, compresa la fase ad orologio.

Giovanni Poggi