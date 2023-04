Guagliata d’argento, per Scabbia 6° posto

Ancora successi per il Cus Ferrara Triathlon nelle manifestazioni di calendario federale. Ai campionati italiani di Duathlon Classico disputati a Quinzano, Serena Guagliata ha conquistato la medaglia d’argento con un tempo totale di 2h e 16min, mentre Roberta Scabbia ha chiuso al sesto posto di categoria in 2h e 29min.

A Gatteo, nella classica cornice primaverile della prima gara sprint in mare, valida per i campionati regionali, Marco Scaglianti si aggiudica il bronzo di categoria e la medaglia d’argento nella classifica regionale. Esordio sulla distanza sprint per Ferruccio Ascanelli e Filippo Falleni. Finisher Monica Camilotto, Mellie Mongis, Marco Andreolini, Davide Liboni, Paolo Celeghini, Christian Guerra, Piero Tumiati.

Ad Asola in provincia di Mantova, buon ottavo posto su 39 M1 per Alessio Balboni che migliora sulla stessa gara di 2 minuti e chiude in 1h e 07. Si conferma in grande forma per ambire ad un bel piazzamento nelle prossime gare tra maggio e giugno.