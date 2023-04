"Guardo ai lati positivi, ci rifaremo a Modena"

Come tutti i tifosi al fischio finale anche Massimo Oddo mastica amaro per il pareggio. "Siamo partiti bene, c’è stata una fase del primo tempo in cui abbiamo sofferto un po’ – spiega in sala stampa –, poi siamo stati capaci di riordinare le idee, di riprendere a giocare. Abbiamo subìto i nostri soliti due gol, dei regali, che sono i nostri limiti. E’ difficile mettere pezze a queste cose perché la squadra ha fatto bene, ha fatto a mio avviso una grandissima partita, contro una squadra estremamente forte nonostante la classifica. Abbiamo retto l’urto anche contro la loro fisicità importante, abbiamo tenuto bene il campo, con la forza di fare un altro gol. E poi… è sempre Natale per noi. Guardiamo però i lati positivi, la squadra cresce e abbiamo guadagnato un punto sul Perugia. Adesso andiamo a Modena e ci rifaremo lì".

Due gol presi su due errori: "Sì, abbiamo anche poca veemenza quando un giocatore entra in area io mi ci butterei di faccia su quelle palle… ci manca un po’ questa cosa qui e la paghiamo".

Un pareggio che è un addio alla salvezza diretta?

"E chi lo dice? Ci sono 15 punti in palio. Non possiamo vincere a Modena? Col Perugia e Palermo? Noi ce la giochiamo e andiamo avanti. Io penso che questa squadra stia migliorando, se nella prossima partita facciamo tesoro di questi errori di oggi magari la vinciamo. Tanto ci salveremo all’ultimo secondo dell’ultima giornata, quindi mettetevi l’anima in pace, prima non si può fare nulla".

Come lavorare sugli errori? "Ci sono caratteristiche e caratteristiche, non posso chiedere a Gattuso di diventare raffinato... Noi abbiamo determinati giocatori che hanno certe qualità. Soprattutto sugli esterni e nella fase difensiva abbiamo giocatori più tecnici e meno fisici e un pochino lo paghiamo. Non parlo solo di errori, ma anche di fisicità e struttura. Siamo quelli, non possiamo far crescere tutti di cinque centimetri di altezza. Si può affrontare meglio un avversario, magari non con il corpo piatto ma dandogli un lato, nei limiti di quello che si può migliorare dobbiamo cercare di farlo".

Pochi minuti e la Spal si fa rimontare, è un caso?

"Non so se sia un caso, sicuramente è una caratteristica di squadra. Abbiamo sofferto dei momenti di gioco, di pressione, ma non ricordo grandi occasioni da parte del Brescia, quindi siamo stati bene in campo. Le partite si decidono per episodi, sul tiro di Moncini eravamo 2-2, loro l’hanno toccata e non noi e purtroppo abbiamo pareggiato".

Grande partita di Nainggolan: non lo si potrebbe vedere più spesso al tiro?

"In questo momento, per le caratteristiche del nostro centrocampo, non possiamo supportare due punte e un trequartista puro. A Radja ho chiesto più di cucire le giocate che non raffinatezze in avanti, anche se è ovvio che a tutti piacerebbe vederlo più spesso al tiro".

Beatrice Bergamini