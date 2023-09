Half Marathon, che boom di partecipanti

La Ferrara Half Marathon parla africano e registra un successo di presenze. Una domenica di festa e colorata nel centro estense, con circa duemilacinquecento partecipanti iscritti alle gare competitive della 30 km e mezza maratona, oltre alla ludico motoria sulla distanza dei 10 km. La Ferrara Half Marathon è stata organizzata da Corriferrara e patrocinata dal Comune di Ferrara. Prima della partenza l’intervento dell’assessore allo sport Andrea Maggi: "Si tratta di un evento consolidato per la nostra città. Un modo per unire lo sport all’aggregazione. Lo start ai piedi del Castello ha un sapore unico". In campo un folto gruppo di volontari coordinati da Massimo Corà e Erica Cavalieri, presidente e vicepresidente della Corriferrara. Lo start alle 9 su corso Martiri della Libertà a ridosso del Castello Estense, con i partecipanti alle gare competitive sulle distanze dei 30 km e della mezza maratona 21,097 km (internazionale FIDAL), mentre a seguire in migliaia gli iscritti al via per la ludico motoria. Gli atleti hanno proceduto in via Cavour e le vie Belvedere, Azzo Novello, Bacchelli, Canapa fino al Barco, da qui verso Pontelagoscuro, per poi imboccare l’argine di Po in direzione Francolino e via Calzolai. A questo punto il tracciato della 30 chilometri proseguirà fino a via Pescara, rientrando poi in via Acquedotto, dove il percorso si è unito con quello della mezza maratona per l’approdo conclusivo in centro da corso Giovecca. La cronaca della gara della mezza maratona ha visto, come da pronostico, contendersi la vittoria gli atleti africani, sia nel settore maschile e femminile. Alla partenza e durante le premiazioni finali erano presenti Laura Fogli, due volte vice-campionessa europea, e Maurizio Damilano ex marciatore italiano, campione olimpico a Mosca 1980. La vittoria è andata a Solomon Koech (Iaaf) con il tempo di 1h03’01’’, precedendo i connazionali Bernard Musau Wambua (Atletica Winner Foligno) 1h04’13’’ e Dickson Simba Nyakundi (Caivano Runners) 1h04’28’’. Stessa copione nel settore femminile. Sul gradino più alto del podio Emily Chepkemoi Cheroben (Atletica Castello-Kenya) 1h15’16’’, seguono Teresiah Kwamboka Omosa (Caivano Runners-Kenya) 1h19’40’’ e Cavaline Nahimana (Atletica Libertas Unicusano-Burundi). Nella gara dei 30km, vittoria per il portacolori dell’Avis Castel San Pietro ) Simone Giusto in 1h44’04’’, secondo Marco Marini (Boscaini Runners) 1h49’20’’ e terzo Luca Barison (Almosthere Asd) 1h49’27’’. Tra le donne più veloce la romagnola Giorgia Bonci (Gs Lamone) 2h01’13’’, seconda la comacchiese Giorgia Mancin (Running Club) 2h07’26’’, terza Giulia Valentini (Rimini Marathon) 2h08’21’’.

Mario Tosatti