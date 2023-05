Handball Estense al tappeto con Carpi

Sabato scorso tra le mura di casa del Palaboschetto, l’Handball Estense nel campionato di serie B ha ospitato la compagine del Carpi, squadra molto ostica che occupa le prime posizioni di classifica ed a caccia di punti per l’accesso ai play-off. Partita che vede un ottimo approccio dei ragazzi estensi, che offrono sin dai primi minuti un bel gioco sia in fase offensiva che in quella di chiusura. Primo tempo che vede le compagini avanzare punto su punto e concludersi sul risultato di 10-12. Secondo tempo molto ostico, che ha visto l’allenatore Manfredini riordinare i propri ragazzi e lentamente allungare sui padroni di casa.

Dalla parte Estense coach Sacco si affida alle giocate dei propri ragazzi, che guidati dalle reti di Bandiera e Govoni restano per gran parte in partita, ma che trascorsi i 60 minuti di gioco devono arrendersi agli ospiti. Partita conclusa sul risultato di 22-27, ora appuntamento al 6 maggio alle 17,30 nuovamente al Palaboschetto.

re. fe.