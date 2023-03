’Heart Cup’ a Ponzano Veneto, il Furinkazan sfiora il podio con Sara Faggioli

Si è svolta nel weekend scorso a Ponzano Veneto la sesta edizione della Heart Cup 2023, i “Goodwill International Karate Championship”, gara internazionale di karate, aperta ad ogni federazione ed associazione senza distinzione di gruppo o appartenenza con la partecipazione di oltre 900 atleti e 7 nazioni.

Alla sua prima esperienza in campo internazionale, Sara Faggioli classe 2003, cintura nera 1° dan e giovane atleta del Furinkazan dei maestri Gabriele e Federica Achilli, si è aggiudicata il 4° posto con la squadra di kata (forma) del CSAK - Centro studi Agonisti Karate - dell’Emilia Romagna che ha visto protagonista l’atleta estense nella prova “open” riservato alle rappresentative regionali.

"Ci abbiamo creduto fino alla fine – dice Sara – e il risultato è arrivato. Ci siamo impegnate parecchio con la squadra, di cui sono orgogliosa di fare parte, allenandoci tanto e con molti sacrifici visto che i raduni si sono svolti fra Ferrara, Bologna e Reggio Emilia".

Un grande traguardo per un percorso ancora tutto in salita che fa ben sperare per il prossimo importante appuntamento, quello di domenica 12 marzo a Lucca con il 30° Trofeo delle Regioni della Fikta e che vedrà di nuovo Sara Faggioli impegnata nelle prove di kata e di kumite individuale ed a squadre, insieme ai suoi compagni del Furinkazan Andrea Pavoni e Leonardo Liggieri.

re. fe.