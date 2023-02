Hockey Bondeno ai nastri di partenza: domani un’amichevole

Hc Bondeno quasi al completo, prove generali di partenza.

Con l’arrivo di bomber Cardenas e Rodrigo Candeago, l’Hc Bondeno è pronto al debutto nella stagione outdoor. Sbarcato in Italia martedì scorso, Cardenas ormai veterano, nonostante i suoi 23 anni, è alla quinta stagione nelle file matildee. Candeago è invece la novità di mister Pritoni. Cresciuto nello storico club Muni di Buenis Aires, si è fatto trovare subito pronto e ha dato sfoggio di una velocità di corsa e di tiro notevoli. Al mister il compito di sfruttare al meglio le sue doti. I matildei scenderanno in campo a Bondeno domenica alle 12 per un’amichevole precampionato con i reggiani del Tricolore.