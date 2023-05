Hockey Bondeno ancora ko

La lunga trasferta sarda dice male all’Hockey Club Bondeno. I ragazzi di mister Pritoni vengono battuti per 5-3 dalla formazione cagliaritana dell’Amsicora e scivolano all’ultima posizione della classifica della serie A Elite. Sullo storico campo dell’Amsicora arriva la terza sconfitta consecutiva per i matildei, che non riescono quindi ad uscire da una preoccupante crisi di risultati che dura ormai da più di un mese. L’ultimo successo dei ferraresi risale infatti allo scorso primo di aprile (3-2 sul campo della SH Bonomi), mentre nei quattro successivi impegni è arrivato soltanto 1 punto grazie al pareggio per 1-1 sul campo della Ferrini. Questo prolungato trend negativo sta rendendo tutto estremamente complicato in chiave salvezza. Laggiù in fondo le distanze sono davvero minime e tutto è ancora possibile quando mancano 5 giornate al termine della stagione, anche se i soli 6 punti conquistati finora non lasciano presagire nulla di buono. A Cagliari la gara è stata in salita fin dai primi minuti. Per Cardenas e compagni la prima parte del match è stata totalmente da dimenticare.

Nel primo quarto, al primo errore difensivo, i padroni di casa conquistano e segnano il corner corto dell’1-0. Pochi minuti dopo è il nazionale Giuliani a segnare la seconda rete per i cagliaritani certificando la netta superiorità vista in campo. Nel secondo quarto ancora due reti amsicorine, una su corner corto siglata dal capitano Carta e una su palla vagante in mezzo all’area matildea. Dopo 30 minuti di gioco il tabellone dice 4-0. Dopo l’intervallo lungo l’HC Bondeno tenta la disperata rimonta…e quasi ci riesce, ma non basta.