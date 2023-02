Hockey Bondeno, buona la prima uscita Test positivo contro la Città del Tricolore

Domenica scorsa si è disputata un’amichevole di lusso al campo Giatti di Bondeno. I ragazzi di mister Pritoni hanno affrontato, in piena preparazione precampionato, l’Hockey Città del Tricolore di Reggio Emilia, avversario che pochi mesi fa ha conteso l’accesso alla serie A Elite proprio ai matildei. Senza Tartari infortunato e gli indisponibili Coni, Bedani e Costanzelli, l’HC Bondeno ha giocato comunque una bella gara, di grande intensità atletica, andando immediatamente in vantaggio con Succi, che impiega solo pochi secondi per timbrare il cartellino.

Nel secondo quarto di gioco è Muzzioli su corto a raddoppiare, dopo diverse occasioni create da un attacco che fa sfregare le mani. Reggio Emilia che accorcia le distanze su corner corto, subito ristabilite dal terzo gol bondesano, con Cardenas, che non si lascia scappare l’occasione di andare a segno, anche lui su corner corto. Buona prestazione di tutta la squadra, con i nuovi innesti già al centro del progetto. Ottima la prova di Butt Ajmal in cabina di regia, di Candeago a divorare la fascia e di Hamza Waheed, che ha dato sfoggio di alcune giocate davvero pregevoli.