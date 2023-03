Hockey in Line

I Warriors Ferrara Hockey calano il tris di vittorie al qualification round. Nella partita casalinga di sabato pomeriggio al Pala-Burani, i ragazzi di coach Crivellari superano con un netto 6-1 il Torre Pellice. Approccio deciso alla partita degli estensi, a sbloccare il risultato è Holding su assist di Ballarin, dopo appena 3 minuti e 15 secondi. Il raddoppio arriva su tiro preciso da lontano di Ustignani. Ferrara padrona del campo, a metà tempo conduce per 4-0 andando in goal per altre due volte con Carboncini, mantenendo lo stesso risultato fino al suono della sirena. Nella ripresa dopo 15 secondi Lettera realizza il quinto goal per i ferraresi, che sicuri dei propri mezzi concedono da qui in avanti qualche occasione di troppo agli avversari, che nel frattempo contrastano con più determinazione di quanto non avessero fatto prima. Il portiere Cipriano, subentrato all’imbattuto Peruzzi, è costretto a capitolare a metà del secondo tempo per la rete della bandiera. Ferrara non perde la testa e ricomincia a tenere il disco giocando nuovamente un buon hockey che consente di ristabilire la distanza grazie a Holding, che fissa il risultato sul 6-1.