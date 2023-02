Una buona prestazione del Ferrara Hockey in casa dell’Hc Milano, campione d’Italia, ma non basta per mantenere il quinto posto che è stato conquistato dal Verona, vincente a Torre Pellice per 2-0, che va così al master round. I Warriors, invece, ripartiranno dal qualification round, per qualificarsi alla fase finale del campionato. La partita di sabato, finita 4-1 per Milano, ha visto nel primo tempo il vantaggio meneghino all’11’ dell’ex Andrea Bellini. Dopo altri 2 minuti, i padroni di casa raddoppiano con Banchero. Il Ferrara hockey nel finale di tempo va in goal con lo statunitense Wakefield, ma nella ripresa Milano allunga e chiude i conti.