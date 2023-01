Hockey in Line: Ferrara all’overtime a Cittadella, deve arrendersi in volata

Un solo punto per Ferrara nella trasferta di Cittadella. Non sono bastati i due tempi regolamentari per decretare una vincente tra il Cittadella e il Ferrara Hockey, che il risultato di 1-1 ha portato a giocare l’over-time dove i padroni di casa del Cittadella hanno trovato il goal vittoria a 6 secondi dalla fine. Amara conclusione per i colori blu-arancio che dopo un incontro molto equilibrato sono usciti sconfitti conquistando un solo punto e che sono stati così raggiunti in classifica dal Verona vincente in trasferta a Trieste. Il Cittadella passa in vantaggio al quattordicesimo del primo tempo con Calore. La ripresa comincia con rovesciamenti di fronte continui e Crivellari pareggia. Un risultato che complica il cammino di Ferrara, che mercoledì 31 gennaio alle 20.30 dovrà giocare in casa col Tergeste Trieste.