Hockey in Line: Ferrara sconfitta in gara uno Domani ci riprova per conquistare la ’bella’

Ferrara Hockey perde a Milano, ma non sfigura. Nella gara 1 dei quarti di finale play off, i ferraresi a Milano hanno dato tutto quello che avevano, disputando un buon incontro per intensità e qualità di gioco. Nel primo tempo alcune incertezze degli estensi permettono all’HC Milano di trovare il goal del vantaggio, con l’ex Alessio Lettera, e dopo poco più di metà primo tempo raddoppiano. Ferrara reagisce bene e resta in partita con un contropiede che permette a Carboncini, su assist di Nicola Lettera, di realizzare il goal che dimezza lo svantaggio. Si va al riposo con vantaggio Milano per 2-1. Al rientro in campo nei primi minuti di gioco Milano va in goal e allunga nuovamente sul 3-1. La partita resta equilibrata. Milano gestisce il vantaggio, mentre Ferrara prova a recuperare lo svantaggio che tuttavia si fa più ampio a 5 minuti dalla fine perché Milano realizza ancora la quarta rete. "Un parziale un po’ bugiardo – spiega Giuseppe Strada –, paghiamo alcune ingenuità". Sabato alle 18.30 al Pala-Burani di Ferrara gara 2 dei quarti di finale, dove i ferraresi cercheranno, attraverso una vittoria, di allungare la serie e di andare a giocare la eventuale bella martedì 18 aprile a Milano.