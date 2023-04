Hockey in Line: i Warriors superano Monleale Mercoledì si gioca con Trieste

Per i Warriors Hockey Ferrara altra vittoria in attesa dello scontro per il primato. Incontro delicato quello disputato a Ferrara sabato scorso tra gli estensi e i piemontesi del Monleale, visto che per entrambe le formazioni i tre punti significavano restare in corsa per i rispettivi obbiettivi di classifica. Partenza aggressiva del Monleale, che va in vantaggio. A inizio secondo tempo coach Crivellari cambia assetto e Ferrara trova il pareggio con tiro da lontano di Ustignani e poi il goal dell’inglese Holding su una delle poche azioni ben costruite per il 2-1. Monleale nel finale perde un po’ la testa e Ferrara realizza anche il terzo goal con Crivellari a porta sguarnita. Al suono della sirena il risultato finale rimane sul 3-1 in favore dei padroni di casa, che mercoledì alle 20.30 al Pala-Burani affronteranno l’Edera Trieste.