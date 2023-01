Hockey in Line: niente da fare per gli Warriors Asiago si impone grazie ai tiri dal dischetto

I Warrios Hockey Ferrara sfiorano l’impresa. Al Pala Burani sabato sera bella partita con la formazione estense che ha tenuta testa ai Vipers Asiago, perdendo di misura con il rocambolesco risultato di 7-8 ai rigori. Una partita con 14 reti nei tempi regolamentari e 18 rigori. Nel primo tempo gli ospiti si portano sul triplice vantaggio, doppietta di Spiller e Tessari. In casa Warriors coach Crivellari cambia il portiere Peruzzi e lascia il posto a Cipriano. Ferrara reagisce, trovando l’1-3 con Holding e poi 2-3 con Crivellari. Con l’uomo in più per Asiago arriva il 2-4 di Munari. I padroni di casa trovano la terza rete, con Wakefield che insacca il 3-4. Pronta la replica dei Vipers, che realizzano con Rossetto il 3-5, su sfortunata deviazione di Veronese che mette fuori causa Cipriano. Nel finale Crivellari accorcia ma nel secondo tempo arriva l’allungo per Asiago con Rossetto 4-6. Di penalità in penalità stavolta è Ustignani per Ferrara a realizzare la quinta rete. Su una ripartenza ospite assist di Berthod per Belcastro che realizza 5-7. Ferrara determinata con altre due reti di Crivellari per il 7-7. Nell’over time nessuna rete, si va quindi ai rigori ad oltranza con rigore decisivo di Asiago. Mario Tosatti