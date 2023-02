Hockey in Line: stasera il turno infrasettimanale Warriors contro Trieste per il quinto posto

Ai Warriors serve una vittoria per conquistare il quinto posto. Turno infrasettimanale per il Ferrara Hockey che stasera alle 20.30 al pattinodromo ‘G. Burani’ scenderà nuovamente in campo tra le mura amiche per ospitare il Tergeste Trieste, nell’ultima partita casalinga della prima fase del campionato di serie A. Per i ferraresi sarà importante conquistare una vittoria davanti al proprio pubblico, che manca dalla prima giornata di ritorno, quando i ferraresi si imposero per 4-3 contro il Torre Pellice. Si preannuncia così un incontro pieno di insidie dove la squadra di casa ha l’obbligo di aggiudicarsi i tre punti, per continuare il testa a testa con Verona per la conquista del quinto posto. A due giornate dal termine, infatti, la situazione di classifica per l’Hockey Ferrara si fa in salita per raggiungere il quinto posto, posizione per accedere al master round. A quota 20 punti attualmente ci sono sia i Warriors Ferrara che il Cus Verona, ma sono gli scaligeri ad essere davanti per aver vinto gli scontri diretti. Nel prossimo turno Verona affronterà in casa l’HC Milano, seconda in classifica, poi nell’ultima del girone in trasferta contro il Torre Pellice, mentre Ferrara all’ultima andrà a fare visita all’HC Milano.