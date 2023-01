Hockey in Line

Un 2023 alla ricerca di conferme per i Warriors Hockey Ferrara. Si è appena concluso un anno solare sportivo per la formazione estense tra due stagioni. La prima conclusa con una serie di semifinale scudetto, persa e ben giocata contro l’HC Milano poi divenuta campione d’Italia, ed un nuovo campionato tra alti e bassi. Nell’ordine il precedente torneo ha visto la formazione dell’Hockey Ferrara conquistare il quinto posto, valido per accedere alla seconda fase del campionato a gironi del ‘master round’, dove i ragazzi di coach Crivellari hanno raggiunto il terzo posto. Nella fase successiva, nei playoff scudetto si sono affrontate le cinque squadre del ‘master round’ più le migliori tre dei ‘playoff round’, per arrivare alla fase finale, che ha decretato l’HC Milano vincitrice del campionato italiano hockey inline 20212022. La nuova stagione, invece, è iniziata con la conclusione del girone di andata e due partite del ritorno. Un bilancio parzialmente soddisfacente per i Warriors Hockey Ferrara. I punti conquistati in campionato al termine del 2022 sono stati 16 e sesto posto in classifica, in lotta con Cittadella e Verona, rispettivamente 17 e 16 punti, mentre più staccata Monleale a 11, guida a punteggio pieno i Diavoli Vicenza.

Nel 2023 per i Warriors Ferrara sarà importante conquistare punti e vittorie per arrivare in quinta posizione, ultimo piazzamento utile per qualificarsi alla seconda fase del torneo ‘master-round’. La ripresa del campionato sarà con la terza giornata di ritorno sabato 7 gennaio in trasferta alle 20.30 contro l’Edera Trieste, che si trova a 9 punti in classifica. La formazione estense cercherà di conquistare i tre punti. "Sicuramente – spiega la società – mancano alcuni punti persi in casa che la nostra formazione dovrà provare a recuperare nel girone di ritorno. Naturalmente è ancora prematuro per fare previsioni e calcoli, visto che deve essere giocato tutto il girone di ritorno. Per affrontare questo incontro senza ansie e timori basta che i nostri ragazzi ripetano la prestazione vista contro la capolista Vicenza".

Mario Tosatti