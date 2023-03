Hockey in Line: Warriors in campo stasera a Novi Ligure

I Warriors subito in campo per la seconda partita del qualificaton round. Nemmeno il tempo di gioire per la netta vittoria di sabato contro il Tergeste Trieste , che l’Hockey Ferrara torna subito a giocare stasera alle 20.30 in trasferta al pattinodromo coperto di Novi Ligure contro il Monleale. Dopo due giornate del qualification round, la classifica vede al comando il Trieste Edera con 16 punti, Ferrara Hockey 15 (ma con una sola gara giocata), a seguire Torre Pellice 8, Monleale 6 e chiude Tergeste Tigers 4. Un’insidiosa trasferta per la formazione di Crivellari contro Monleale, che dovrà affrontare con massima determinazione, per riscattare la prova di qualche mese fa.