Hockey in Line: Warriors in cerca di riscatto alle finali di Coppa Italia venerdì a Vicenza

I Warriors Hockey Ferrara in cerca di riscatto nelle finali di Coppa Italia. Nel pomeriggio e sera di venerdì 10 febbraio a Vicenza al Palaferrarin, inizia il secondo trofeo più atteso della stagione. Accedono al trofeo le prime sei squadre nella classifica della serie A, per una Final Six con due gironi all’italiana, semifinali e finali. In campo ci saranno Diavoli Vicenza, Milano [email protected], Asiago Vipers, HP Cittadella, Cus Verona e Ferrara Warriors. Il programma degli estensi, inseriti nel girone B, vedrà la prima partita alle 17 contro Milano [email protected], poi alle 21 ancora in campo dove affronterà gli Asiago Vipers. Le semifinali avranno luogo sabato 11 febbraio alle 19,30 e alle 21. La finale per il terzo posto si terrà domenica 12 febbraio alle 14,30, mentre la finalissima sarà alle 18. Il Ferrara Hockey, dopo l’appuntamento in Coppa Italia inizierà a pensare dalla qualification round, dove si giocherà per accedere alla fase finale del campionato contro le una delle cinque formazioni del master round. I ragazzi di coach Crivellari partono come primi in classifica con 12 punti, seguono Trieste Edera 10, Monleale 6, Torre Pellice 5 e Tergeste Tigers 4.

Mario Tosatti