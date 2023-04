Hockey su prato: arriva il Tevere Eur, gara chiave per Bondeno

Si chiude nel fine settimana il girone di andata della serie A Elite di hockey su prato maschile.

Per l’Hockey Club Bondeno arriva oggi una sfida molto delicata ma che allo stesso tempo potrebbe rappresentare il punto di svolta della stagione dei ferraresi. Al campo “Giatti” sarà ospite, per la 7^ giornata di campionato, l’HC Tevere Eur, formazione romana di buona tradizione attualmente quarta in classifica con 10 punti. I gialloblu, allenati da Mirko Chionna, erano partiti alla grande in questa stagione, raccogliendo 3 vittorie e 1 pareggio nelle prima quattro uscite, prima di subire due sconfitte consecutive negli ultimi due turni (con Valchisone e Bonomi) che hanno fatto perdere loro la testa della graduatoria. Il Bondeno, dal canto suo, sta vivendo un momento molto felice. Negli ultimi due match giocati sono infatti arrivati 4 punti, frutto della bellissima vittoria di Castello d’Agogna e del pareggio dello scorso sabato sul campo della Ferrini, con i padroni di casa.

Appuntamento alle 15.