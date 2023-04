Hockey su prato: Bondeno cade a domicilio Il Tevere Eur Roma si impone al campo ’Giatti’

Si chiude nella peggior maniera possibile il girone di andata dell’HC Bondeno nel campionato di serie A Elite di hockey su prato maschile.

I matildei vengono sconfitta a domicilio dall’HC Tevere Eur di Roma con il punteggio di 3-1 e devono quindi rimandare ancora l’appuntamento con la prima vittoria interna della loro stagione. Al “Giatti” si è vista una bella partita, con entrambe le formazioni capaci di mantenere il ritmo alto per tutta la durata del match e di offrire al numeroso pubblico presente giocate di pregevole fattura tecnica. In un incontro nel complesso equilibrato, ciò che ha fatto la differenza è stata la maggior concretezza degli ospiti, abili nel capitalizzare al massimo le occasioni da gol avute durante i 60’ di gioco. Un dato sintetizza in maniera emblematica quanto visto sul rettangolo di gioco. Il Bondeno ha tirato 11 corner corti e ha segnato soltanto una volta, mentre i romani hanno trovato la rete in ognuna delle 2 occasioni avute a loro disposizione. Se la percentuale realizzativa di Succi e compagni fosse stata diversa, adesso staremmo parlando di un’altra partita, terminata molto probabilmente con un risultato del tutto diverso.