Hockey su prato: Bondeno cade contro Bra

Grande partita quella giocata ieri dai ragazzi di mister Marco Pritoni sul difficile campo dei campioni d’Italia dell’HC Bra. Seppur in piena emergenza viste le numerose assenze, i matildei spingono subito sull’acceleratore e si portano immediatamente in vantaggio con Waheed, bravo ad infilare Padovani al primo minuto di gioco. Immediato pareggio avversario di Chiesa, abile nel convertire in rete un bellissimo assist del talentuoso Koshelenko. Nel secondo quarto arriva il vantaggio dei padroni di casa con lo stesso Koshelenko, che concretizza in maniera ottimale la buona mole di gioco prodotta dalla propria squadra. Il match si mantiene in equilibrio e offre parecchio spettacolo, ma il risultato non cambia e si va all’intervallo lungo con Bra avanti 2-1 con merito. Dopo la pausa, l’HC Bondeno torna in campo estremamente motivato, prende il controllo del gioco e su tiro di rigore è bomber Leandro Cardenas a trovare il giusto pareggio. Nell’ultimo quarto, dopo un rigore sacrosanto negato al Bondeno, è di nuovo Chiesa a trovare il gol che significa vittoria per il Bra quando mancano pochi minuti al termine della sfida.