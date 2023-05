Hockey su prato: Bondeno, un ko molto pesante

Il girone di ritorno dell’Hockey Club Bondeno inizia esattamente come si era concluso quello di andata, ovvero con una bruciante sconfitta interna che fa parecchio male al morale e soprattutto alla classifica. Il percorso dei matildei in serie A Elite adesso è tutto in salita e ci sarà parecchio da faticare nelle prossime partite per fare punti e provare quindi a mantenere la massima serie del panorama nazionale. Il Butterfly Roma espugna il “Giatti” con il punteggio di 3-1 ed inguaia i ragazzi di mister Pritoni, che adesso si trovano all’ultimo posto della graduatoria con soli 6 punti assieme all’Amsicora di Cagliari. E’ la terza sconfitta interna consecutiva per i biancoazzurri (tutte peraltro con lo stesso risultato di 3-1), che finora tra le mura amiche hanno raccolto soltanto 1 punto nelle quattro gare disputate.

La partita con i romani, allenati dall’ex nazionale Gianluca Cirilli, è stata nel complesso equilibrata ed ancora una volta la differenza l’hanno fatta i singoli episodi e la maggior concretezza degli ospiti, abili a capitalizzare le occasioni avute a disposizione per segnare i gol decisivi e conquistare il successo finale.