Hurly Burly schianta l’Acqua e Salute con 13 reti Primo successo per il team targato Hotel Carlton

In Serie A il Real di Mezzo spaventa il Basilico che però alla fine esce ancora una volta vincitore. Primo tempo in cui in virtù delle reti di Letizia e Chili, il Real di Mezzo va al riposo sul 2-0. Nella ripresa il Basilico infila 4 reti di seguito, Audino, doppio Inglesetti e Mantovani; Nicastro la riapre, ma ancora Inglesetti mette al sicuro il risultato completando la sua personale tripletta, finisce 5-3. Rimonta incredibile dell’Hotel Lucrezia Borgia, sotto 2-5 all’intervallo contro il Caleffi, opera il sorpasso negli ultimi 3 minuti, per un insperato 6-5: tripletta di Kupsi, a segno anche Alushi, Daija e Ivanciuc. Girandola di emozoni anche nelle altre due gare in programma: il Francolino la spunta, 4-3, sul Bar Mattino Ostellato, con un gol allo scadere di Serafini, doppiette per lui e Bertoncelli; primi 3 punti per l’AM Circolo Encap che deve ringraziare il suo portiere, Pozzati, che li ha tenuti in partita contro una Baracca di Guendalo che le ha tentate tutte, ma che ha finito per soccombere, punita dal destro di Rachita a 4’ dalla fine che è valso il 5-4 all’AM, in precedenza, doppietta di Artioli e timbri di Fiorini e Salliu.

In Serie B vincono le due capofila, l’Hurly Burly schianta l’Aqua e Salute 13-2 con pokerissimo di Nigrisoli e tripletta di Pedarzini; mentre il Giustospirito la spunta d’esperienza sugli Scugnizzi di Bolzano: al riposo sull’1-3 i ragazzi di mister Scolozzi non sbagliano niente nella ripresa e si mantengono a punteggio pieno grazie alle reti di Capatti, Albergini, Caruso e Contestabile, per il 4-3 finale. Insegue con 7 punti dopo 3 gare, la Parrucchiera Nerty, grazie al 7-5 all’Autofficina Lodi, doppiette di Ferrari e Mariani e reti di Ziosi, Molinari e Pirani, non basta la tripletta di Balboni per il Lodi. Bene anche la New Team al primo successo in B, 7-2 all’Asso di Cuori, dopo il 2-2 del primo tempo: tripletta di Schwoch, doppietta di Carravieri, a segno anche Esposito e Ambrosini.

In Serie C il Salvatonica si aggiudica la sfida contro l’altra squadra a punteggio pieno, il Tabacchi Levigatura Marmi, 4-4 all’intervallo, ma 9-5 finale con Lefons mattatore, 6 reti per lui, doppietta di Marchiori e gol iniziale di Finessi. A quota 6 punti salgono anche la Siever, 7-5 all’O’Teamaggir: doppiette di Zotos e Beltrami, ma protagonista Tani autore di 1 gol e 4 assist, e il Koi Sushi, agevole 11-3 al Team Assacro, poker di Guidetti e doppiette di Baraldi, Vignali e Rossi. Successo largo anche dell’Hotel Carlton (nella foto), 12-6 all’Atletic XI, poker di Venturoli, tripletta di Armanino e reti di Parisi, Dentale e Saletti.