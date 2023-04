I biancazzurri all’assalto nel derby contro un Modena che sta bene

A inizio stagione si avvertiva la netta sensazione che il Modena si sarebbe salvato. La conferma di mister Tesser sulla panchina dopo la splendida promozione ottenuta un anno fa, una campagna acquisti intelligente e l’entusiasmo della piazza lasciavano immaginare un campionato tranquillo e magari all’insegna delle soddisfazioni per i Canarini, che forse però non pensavano di poter addirittura insidiare la zona playoff. A cinque giornate dalla fine della regular season infatti il Modena è nono in classifica a -3 da Pisa e Reggina che condividono il settimo posto. Questo significa che i gialloblù hanno le carte in regola per provarci davvero. Eppure, a un certo punto del girone di ritorno il Modena sembrava aver imboccato un tunnel pericoloso. Tra il 25 febbraio e il 5 marzo, nel giro di otto giorni sono arrivate addirittura tre sconfitte di fila contro Reggina, Ascoli e Como. A quel punto però la squadra di Tesser ha reagito alla grande conquistando otto punti nelle successive cinque giornate. Chiudendo con largo anticipo il discorso salvezza e cominciando a fare qualche pensierino alla zona playoff. Nei cinque turni in questione, il principale punto di forza dei Canarini si è rivelata la difesa. Se si fa eccezione per il passaggio a vuoto di Palermo (ko 5-2), nelle restanti quattro partite Gagno ha subito soltanto un gol nel derby col Parma (1-1) di venerdì scorso. Restando imbattuto contro Pisa (1-0), Cittadella (0-0) e Perugia (0-1 al Curi). Per questo, anche se l’organico è praticamente tutto a disposizione, si prevede la conferma della squadra che nell’ultimo turno ha impattato col Parma. Quindi un 4-3-2-1 con Gagno in porta, Oukhadda, Silvestri, Pergreffi e Renzetti in difesa, Gerli, Magnino e Armellino a centrocampo, Tremolada e Ionita sulla trequarti, Diaw in attacco.

s.m.