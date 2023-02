Sono 32 i precedenti tra Venezia e Spal, con un bilancio favorevole ai biancazzurri. Le vittorie della Spal sono 13, quelle dei lagunari otto, mentre 11 volte la gara si è conclusa in parità. Nella mente dei tifosi biancazzurri è ancora viva la soddisfazione per il successo ottenuto nel match di andata, quando La Mantia e Finotto misero ko la squadra di Javorcic con un gol per tempo. Sono passati cinque mesi da quella partita, e in entrambe le formazioni è cambiato un po’ tutto. A partire dai due allenatori, che ora sono Vanoli e De Rossi. La scorsa stagione invece tra biancazzurri e arancioneroverdi sono maturati due pareggi: 0-0 al Penzo e 1-1 al Mazza con reti di Di Francesco e dell’ex Ceccaroni. Tra il 2013 e il 2014 invece Spal e Venezia si sono affrontate due volte, sempre al Mazza ed entrambe le volte in Coppa Italia di Lega Pro. Nell’ottobre 2014 è finita 1-0 per la squadra di Brevi con rete del baby Atzori, mentre un anno prima l’avevano spuntata gli arancioneroverdi con gol di Dramé. Per trovare una vittoria della Spal al Penzo invece bisogna tornare a novembre 2008, quando nel campionato di Lega Pro Prima Divisione la squadra di Dolcetti si impose in laguna con reti di Bracaletti e La Grotteria (1-2 il risultato finale).

Anticipo. La ventiquattresima giornata di serie B scatta stasera alle 20,30 con l’anticipo Genoa-Palermo. Una partita attesissima quella in programma a Marassi, dove il Grifone deve vincere per confermarsi al secondo posto alle spalle dell’imprendibile Frosinone e riscattare immediatamente la sconfitta rimediata nell’ultimo turno sul campo del Parma. Il Palermo però è carico a mille dopo il successo ottenuto contro la Reggina che ha consolidato le ambizioni dei rosanero in chiave playoff. Il turno proseguirà domani con otto incontri e si concluderà domenica con il posticipo Bari-Cosenza.

s.m.