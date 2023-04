I fratelli Bazzoni sanzionati per affari petroliferi Sarebbero loro la famiglia che affianca Tacopina

La testata venezuelana Escudo Informativo ha parlato indirettamente della Spal, spiegando che sarebbe riconducibile ai fratelli Lorenzo e Alessandro Bazzoni – sanzionati dall’OFAC – la famiglia ‘top secret’ che affianca il presidente Tacopina al timone del club biancazzurro. Il commercialista Lorenzo Bazzoni è già conosciuto dalle parti di via Copparo, in quanto membro del Consiglio di Amministrazione della Spal assieme a Joe Tacopina, James David Elwen e Chad Seigel.

Nulla si sapeva invece di Alessandro Bazzoni, che dal suo sito personale risulta un business-man internazionale grande appassionato di polo. A prescindere dalla sanzione comminata dall’OFAC – divisione del Dipartimento del tesoro statunitense, che amministra e mette in atto sanzioni commerciali ed economiche basate sulla politica estera statunitense – per presunti affari petroliferi col Venezuela, per i tifosi della Spal la notizia (se confermata) è che finalmente ha un nome la misteriosa famiglia che affianca il presidente Tacopina alla guida della società.

PREVENDITA.

Sta entrando nel vivo la prevendita per la partita Spal-Perugia, in programma domenica prossima alle 16,15 al Mazza. In occasione del match contro il Grifo, tutti i biglietti acquistati in fase di prevendita sono scontati del 50% rispetto al prezzo intero dei tagliandi.

I tagliandi sono quindi disponibili a partire da 8 euro in curva Ovest e curva Est, da 11 euro in gradinata e da 12 euro in tribuna.

Dalle 12,30 alle 17 di del giorno della partita apriranno le biglietterie dello stadio Mazza a prezzo intero, ma senza alcuna maggiorazione, con i seguenti orari: quella di corso Piave angolo via Ortigara dalle 12,30 alle 17 e quella di via Cassoli dalle 13,30 alle 16,15.

Per tutta la fase di prevendita è possibile acquistare i biglietti sia allo Spal Store di via Mazzini che allo Spal Point del centro commerciale Le Mura.

re. fe.