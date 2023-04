I migliori under 13 nel torneo allestito dalla 4 Torri

Un grande torneo Under 13 di carattere internazionale. Così la Despar 4 Torri vuole lasciarsi alle spalle la fase più acuta della crisi pandemica, che non ha consentito di disputare l’edizione del 2020 né di organizzare quelle del 2021 e del 2022. Il XIII International Tournament “Città di Ferrara”, riservato alla categoria Under 13 maschile, ritorna quest’anno in grande, e vedrà scendere in campo da sabato 22 a martedì 25 aprile le sedici squadre selezionate dal comitato tecnico organizzatore: le richieste giunte sono state numerose, da parte di società di altissimo livello nazionale e non solo, dalla Lega Basket Serie A all’Eurolega. Il torneo infatti è ormai considerato una vera e propria finale nazionale di categoria, non prevista dal regolamento FIP per il campionato Under 13, e diventa quindi un’occasione irrinunciabile per vedere all’opera i talenti del futuro. Ai nastri di partenza del torneo sono pronte società blasonate:

Virtus Bologna, Olimpia Milano, New Basket Brindisi Happy Casa, Treviso Basket, Bsl San Lazzaro, Umana Reyer Venezia, Unieuro Forlì, Stella Azzurra Roma, KK Partizan di Belgrado, Zaza Pachulia Basketball Academy di Tbilisi, Orange1 International Bassano, Varese Basketball, Petrarca Padova, Scuola Basket Reggio Emilia, Emil Banca S.G. Fortitudo, International Basket Imola.

Le sedici squadre, suddivise in quattro gironi, si daranno battaglia nelle 40 partite previste sui due campi del Pala 4T di via Maragno e della palestra di via Venezia a Pontelagoscuro: le finali saranno disputate nella giornata del 25 aprile.