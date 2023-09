I piccolissimi ad Ariostea in fiera

Oggi alle 19 le squadre under 9, under 10, under 11, under 12 e under 13 biancazzurre saranno protagoniste nella prima edizione di ‘Ariostea in fiera’. Cornice dell’evento sarà la splendida piazza Ariostea che fino a domenica vedrà alternarsi sul palco professionisti del mondo del cabaret e dell’animazione ed associazioni sportive locali che metteranno in atto una serie di esibizioni a tema. In piazza saranno presenti anche più di 80 stand commerciali provenienti da tutta la regione, suddivisi in aree espositive coperte e libere, oltre a spazi hobby destinati ad opere dell’ingegno e ad un’ampia area gastronomica.

Accademia Spal. Nell’ultimo test precampionato le biancazzurre hanno superato 3-2 il Fossolo. È stato un successo ottenuto in rimonta.