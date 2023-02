I precedenti con i pugliesi

Sono 34 i precedenti tra Spal e Bari, con un bilancio all’insegna dell’equilibrio. I biancazzurri hanno prevalso 12 volte, i pugliesi 11, mentre 11 volte la gara è terminata in parità. All’andata finì 2-2, con doppio vantaggio della squadra di Mignani nel primo tempo con Cheddira e Antenucci, e rimonta spallina nella ripresa con La Mantia e Rabbi. Quella disputata al San Nicola ad inizio settembre è stata una delle più belle partite viste in questo campionato, con un Bari spumeggiante nella prima frazione di gioco e una reazione da grande squadra della squadra di Venturato dopo l’intervallo. L’ultimo confronto al Mazza invece è datato 30 settembre 2020, quando la Spal si impose 4-2 dopo i calci di rigore – con Thiam grande protagonista – nel secondo turno di Coppa Italia (i tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi a reti inviolate). Nella stagione 2016-17 invece la squadra di Semplici pareggiò per 1-1 il match di andata al San Nicola (reti di Antenucci e Maniero, entrambe dal dischetto) e vinse 2-1 quello di ritorno (a segno Galano, Finotto e Zigoni) festeggiando in casa dopo aver ottenuto la matematica promozione la settimana precedente a Terni. L’ultima vittoria del Bari contro la Spal risale ad oltre 30 anni fa, precisamente all’ottobre 1992: ai biancorossi bastò una rete di Alessio per superare di misura la squadra di Discepoli al Mazza. Una curiosità: quel giorno al centro della difesa biancazzurra giocava Mignani, che domani tornerà a Ferrara da allenatore del Bari.

ARBITRO. La gara del Mazza sarà diretta da Rosario Abisso della sezione di Palermo, un arbitro col quale la Spal non ha esattamente un bilancio positivo (tre vittorie, due pareggi e sei sconfitte). Tra i suoi arbitraggi più contestati dai biancazzurri spicca quello in occasione della trasferta contro la Roma nel primo campionato di serie A (stagione 2017-18). Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Galetto e Maccadino, dal quarto uomo D’Eusanio, dal Var Marini e dall’Avar Feliciani.

s.m.