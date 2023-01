I precedenti più recenti

C’è una statistica da incubo che aggiunge ulteriore preoccupazione in vista della prima gara del girone di ritorno, in programma sabato prossimo a Reggio Calabria.

Negli ultimi due anni infatti la Reggina è una vera e propria bestia nera per la Spal, che ha perso gli ultimi quattro confronti con gli amaranto con un bilancio di quattro gol fatti e addirittura 12 subiti!

Eppure, fino a febbraio 2021 i biancazzurri erano ancora imbattuti contro la Reggina, mandata ko al Granillo nella partita di andata con un colpo di testa di Castro e un rigore neutralizzato da Berisha.

Ma dopo il giro di boa sono arrivati tempi duri per la squadra di Marino, alla quale gli amaranto hanno rifilato un pesantissimo poker al Mazza (1-4 con doppietta di Rivas e reti di Montalto e Folorunsho in una gara condizionata dall’espulsione rimediata da Mora all’8’ del primo tempo).

La scorsa stagione è andata addirittura peggio, con la Reggina che ha inflitto alla Spal una doppia sconfitta: 2-1 al Granillo con gol di Hetemaj e Montalto, 1-3 al Mazza con gol dell’ex Tumminello, Bianchi e Galabinov.

Infine, nella prima giornata di questo campionato di serie B la squadra di Inzaghi ha espugnato Ferrara in maniera abbastanza clamorosa (1-3 con reti di Crisetig, Menez e Rivas).

A metà agosto infatti la Reggina era ancora un cantiere aperto, mentre la Spal era reduce da una bella vittoria in Coppa Italia contro l’Empoli e nessuno avrebbe immaginato di debuttare con un ko così netto contro i calabresi.

La storia del campionato poi ha confermato le indicazioni di quella serata di mezza estate troppo brutta per essere vera, con gli amaranto che sono rimasti costantemente in zona promozione e i biancazzurri che invece non hanno mai trovato continuità, e al giro di boa si ritrovano in quartultima posizione in piena zona playout.

