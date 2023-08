I ragazzi di Grieco al Città di Vignola

C’è anche la Spal di mister Grieco (foto) tra le squadre protagoniste del Torneo Città di Vignola, storica rassegna calcistica dedicata alle formazioni under 19 in programma da oggi al 17 agosto. L’appuntamento per il primo impegno ufficiale della Primavera biancazzurra è fissato per stasera alle 20,45 nella gara di apertura della rassegna. La Spal se la vedrà con la Primavera del Parma sul terreno dello stadio comunale Caduti di Superga di Vignola (provincia di Modena). Il torneo quest’anno presenta un nuovo format che prevede sei formazioni ai nastri di partenza, divise in due gironi da tre squadre. La Spal è stata inserita nel girone A insieme alla formazione Juniores under 19 élite Terre di Castelli e la Primavera del Parma. Dopo l’esordio contro i ducali, i biancazzurri scenderanno in campo giovedì prossimo alle 19 contro il Terre di Castelli.