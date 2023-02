La trasferta di Venezia è una delle più attese e sentite in assoluto dalla tifoseria spallina, che da una settimana – attraverso la pagina Facebook del gruppo Curva Ovest Ferrara – ha fornito i vari dettagli organizzativi. L’invito ai supporters biancazzurri è di partecipare alla trasferta in treno partendo dalla stazione di Ferrara alle 9,54 e tornando da Venezia col treno delle 16,40. Nel frattempo, ieri è scattata la prevendita dei biglietti del settore ospiti dello stadio Penzo (online e presso le rivendite Vivaticket). Il prezzo unico intero è di 20 euro (il ticket comprende il servizio di trasporto acqueo dedicato da Pala Expo Mestre all’impianto e viceversa). Come al solito, la prevendita per il settore ospiti terminerà il giorno prima della gara, quindi venerdì alle 19. Attenzione però, perché in occasione di questa trasferta è fissata una restrizione significativa: la vendita dei tagliandi per i residenti in Emilia Romagna è limitata al solo settore ospiti e ai soli possessori di Spal Card.