I Warriors cadono contro Trieste

Il Ferrara Hockey perde lo scontro diretto con Trieste e sfuma l’obbiettivo del primo posto nel qualification round. Nel turno infrasettimanale la formazione estense ha ospitato al Pala-Burani la capolista del girone l’Edera Trieste, con vittoria di quest’ultima con il risultato di 2-3 per i giuliani. Parte bene il Ferrara Hockey, che per buona parte del primo tempo riesce a costruire buone trame di gioco riuscendo anche a fare un buon possesso disco. Tutto ciò non basta perché in uno dei pochi attacchi dell’Edera Trieste, gli ospiti passano in vantaggio. Il Ferrara non si abbatte e continua a giocare bene e dopo un paio di minuti giunge al goal del pareggio con una splendida azione Lettera-Carboncini. Si va al riposo sull’1-1. Nella ripresa all’8’ Ballarin trova il goal del sorpasso su assist ancora di Lettera. La squadra estense va in crisi e in meno di 5 minuti gli ospiti ribaltano il risultato. La partita termina 3-2 in favore dei triestini, che vincono così il girone nonostante fossero partiti con due punti in meno dei ferraresi che avevano ottenuto un miglior punteggio nella prima fase del campionato. Sabato si giocheranno due partite inutili al fine della classifica finale visto che i giochi sono già chiusi matematicamente Old Style Torre Pellice-Ferrara Hockey e Tergeste-Monleale.

Mario Tosatti