Iglio, che tegola. Lo stop sarà lungo

Come previsto, anche l’infortunio di Giuseppe Iglio si è rivelato serio. Gli esami hanno infatti evidenziato una lesione dell’inserzione del tendine dell’adduttore lungo la coscia sinistra: in corso consulenze ortopediche per stabilire la tipologia di trattamento, ma lo stop forzato del terzino si profila piuttosto lungo. Iglio si era fermato nel corso della gara di giovedì con il Sestri, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Meno pesante – ma significativo nell’economia della squadra di Colucci – è l’infortunio rimediato da Simone Rabbi. L’attaccante nel corso del secondo tempo di Sassari ha accusato un problema muscolare, che gli accertamenti medici hanno ricondotto ad una lesione di basso grado del bicipite femorale destro. Rabbi ha già iniziato il percorso riabilitativo, salterà un paio di gare, a partire da quella di lunedì a Rimini. Alla ripresa degli allenamenti, oggi, dovranno essere valutate le condizioni di Fiordaliso, Peda e Maistro. Il loro rientro sembra molto vicino.