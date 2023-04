Il bondenese Muzzioli al raduno della nazionale

Gilles Van Hesteren, coach olandese della Nazionale italiana senior di hockey su prato, ha convocato il matildeo Alessandro Muzzioli per il raduno azzurro in programma in questi giorni a Bra (CN).

Per il tuttocampista matildeo classe 2001 si tratta di una importante e meritata conferma, vista la precedente chiamata per il raduno svoltosi a Roma lo scorso marzo, al quale aveva partecipato anche il giovanissimo Alessandro Calzolari.

Nei 5 giorni in programma in Piemonte sono in calendario svariati allenamenti e due test match ufficiali contro la Svizzera, da giocare oggi alle 16 e sabato 8 aprile alle 12. A queste sfide, valide a tutti gli effetti per il ranking mondiale, seguirà un’amichevole che verrà disputata sempre contro gli elvetici nella giornata di domenica.

L’Italia è attualmente numero 27 nella classifica mondiale, mentre la Svizzera è ferma alla casella 36 di questa particolare graduatoria. Tra le due squadre sarà battaglia vera e Alessandro è chiamato a dimostrare il proprio inestimabile valore anche a questo livello dopo le ottime prestazioni fornite con il suo club.

Queste le sue parole prima della partenza per Bra:

"E’ un’emozione grandissima per me questa convocazione. Sono davvero felice di far parte del progetto “Road to Paris 2024” e sono molto carico per il raduno. Non vedo l’ora di entrare in campo con la maglia azzurra. Indossarla è sempre stato un mio obiettivo personale, adesso mi piacerebbe anche segnare il primo gol con questi colori addosso.

Ho tanta voglia di fare e di combattere, è un onore per me allenarmi con persone che reputo delle leggende. Darò l’anima perché voglio far vedere a tutto lo staff azzurro di meritarmi questa chiamata. Per me è un sogno che si realizza e per il quale ho sudato tanto nell’ultimo periodo. Sento la responsabilità ma ci devo credere sempre, senza mai mollare".