Il bondenese Muzzioli in azzurro Debutto positivo con la Svizzera

Alessandro Muzzioli, atleta dell’Hockey Club Bondeno, ha fatto il suo esordio ufficiale con la prestigiosa maglia della nazionale senior di hockey su prato.

Nel fine settimana di Pasqua, il giovane tuttocampista classe 2001 è stato impegnato nel raduno federale tenutosi a Bra agli ordini del coach olandese Gilles Van Hesteren e ha avuto la meritata soddisfazione di vestire per la prima volta nella sua carriera la casacca azzurra in un match ufficiale. L’esordio è avvenuto venerdì 7 aprile, data nella quale l’Italia ha affrontato la Svizzera in un test match valevole per il ranking mondiale. Dopo pochi minuti dall’inizio della gara, Alessandro è entrato in campo e ha potuto dare così il proprio importante contributo alla roboante vittoria degli azzurri con il punteggio finale di 6-0.

Altra vittoria nel test match del giorno successivo con lo score finale di 2-1, mentre nell’amichevole disputata la domenica di Pasqua le due formazioni hanno pareggiato per 2-2 offrendo un discreto spettacolo al numeroso pubblico presente.

Con questi risultati, l’Italia inizia nel migliore dei modi il suo cammino verso i campionati europei della prossima estate, obiettivo primario di un gruppo molto giovane e ancora in fase di costruzione ma che sembra disporre davvero di ottime potenzialità sulle quali lavorare per ottenere qualcosa di importante.