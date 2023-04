Il bronzo iridato Pelati dal sindaco "Porta Ferrara in giro per il mondo"

È vicecampione europeo, bronzo mondiale a livello giovanile, conta una decina di posizionamenti sul podio in gare internazionali. Filippo Pelati, ferrarese, campione 16enne di nuoto sincronizzato, iscritto al terzo anno del liceo Roiti, alla vigilia della partenza per la prossima competizione - i campionati italiani giovanili di Ostia, il 1415 aprile - ha incontrato, nell’ufficio di palazzo Municipale, il sindaco Alan Fabbri che, congratulandosi con lui, per "anni di risultati macinati in pochissimo tempo", lo ha omaggiato con una targa e un ringraziamento "per aver contribuito a portare il nome di Ferrara nei contesti sportivi di mezzo mondo". Pelati era accompagnato dall’head coach Beatrice Casalini. Era presente anche l’assessore Andrea Maggi.

Lo sportivo ferrarese è inoltre uno dei principali ‘testimonial’ della parità nella disciplina, che sarà per la prima volta riconosciuta come disciplina olimpica, per il settore maschile, a Parigi 2024.

È inoltre recentissima la sua vittoria tricolore, avendo ottenuto il primo posizionamento - sia nel singolo che nel doppio misto - ai campionati nazionali di Riccione (25-26 marzo). Il campione attualmente veste i colori della CN Uisp Bologna ed è componente, dal 2022, della squadra Azzurra.

Cresciuto agonisticamente al Centro Nuoto Copparo, dall’età di otto anni, si allena a Bologna dal 2021, sempre con Ferrara nel cuore e a fianco di una coach ferrarese (nello staff tecnico), Francesca Crisci. "Conservo sempre il legame con la mia terra, dove vivo e dove ho la mia famiglia e i miei affetti. Il mio percorso sportivo nasce qui, mi piace ricordarlo e non lo dimenticherò mai".

Dopo gli italiani di Ostia lo aspettano nuove sfide: a maggio lo attende un nuovo appuntamento internazionale, con il Team Italia: la World Series che toccherà due Paesi, Francia ed Egitto. La partenza è prevista il 3 maggio.