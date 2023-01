Il Casumaro lotta rimaneggiato e riesce a ottenere un punto

casumaro

san felice

: Callegari, Anatriello (26’st Chendi), Passerini, Minarelli, Bianchi, Farina, Testoni, Rambaldi (24’st Rimondi), Ginesi (34’pt Manfredini), Darraji, Vinci. All. Panzetti.

SAN FELICE: Neri, Abadaoui, Brondolin, Del Mastio, Sentieri, Haddaji (12’st Diegoli), Agazzani, Sarti, Ndrejaj (12’st Bacchiega), Stabellini, Marchesini (30’st Gentili). Allenatore Molinari.

Arbirtro: Francesco D’Ovidio da Bologna.

Marcatori: 15’pt (aut.) Testoni, 44’pt Darraji.

Note: ammoniti Farina, Sarti, Abadaoui, Stabellini.

Buon pareggio dei rossoblù, soprattutto per come si era messa la partita. Un punto che consenta di muovere la classifica dopo la trasferta sofferta a Modena con l’Atletico. I modenesi passano in vantaggio dopo solo 15’ su autogol, una punizione è deviata dalla barriera del Casumaro, traiettoria che inganna Callegari. Il Casumaro, che è rimaneggiato per l’indisponibilità di Iazzetta, Benini e Faggioli, deve rinunciare anche a Ginesi, sostituito da Manfredini, che non è al meglio ma deve stringere i denti. Al 41’ gli uomini di Panzetti vanno vicino al pareggio con Darraji, pescato libero in area sul secondo palo, il tiro da buona posizione sorvola di poco la traversa. Darraji fa centro allo scadere: cross dalla fascia destra di Testoni, Anatriello (l’esterno arrivato poche settimane fa dal mercato invernale, al debutto dall’inizio) con un tiro al volo impegna Neri, sulla ribattuta Darraji non perdona. Nel secondo tempo parte forte il Casumaro. Al 15’ dopo un dialogo tra Vinci e Testoni, arriva palla a Rambaldi, sul diagonale Neri si salva in corner. Al 25’ su azione insistita dei padroni di casa, la palla perviene a Darraji, il tiro è respinto dal portiere con un bel riflesso. Il San Felice si fa vivo alla mezz’ora direttamente su punizione calciata da Stabellini, ma Callegari sventa.

Franco Vanini