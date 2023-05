Il Casumaro può brindare alla salvezza

atleticp spm

0

casumaro

3

ATLETICO SPM: Stefani, Barbieri, Borri, Minozzi (7’ st Bondioli), Pizzi, Seferi, Romagnoli, Lotti, Cheli, Bonesi (25’ st Taali), Caiumi (40’ st Talesco). A disposizione: Mazzini, Sandoni, Pederzani, Baretti, Leonardi, Girotti. All.: Moretti.

CASUMARO: Callegari, Vinci, Faggioli (46’ st Dinu), Passerini (46’ st Bianchi), Benini, Grandi, Minarelli (20’ st Darraji), Iazzetta, Manfredini (37’ st Ginesi), Testoni, Chendi (10’ st Rambaldi). A disposizione: Pancaldi, Borsari, Stracuzzi. All.: Testa.

Arbitro: Maddaloni di Bologna.

Reti: 6’ pt Passerini (C), 11’ pt Manfredini (C), 41’ st rig. Iazzetta (C).

Il Casumaro vince a San Cesario sul Panaro e si assicura la salvezza. Gli ospiti passano in vantaggio al 6’ pt grazie ad un gran tiro al volo di sinistro da parte di Passerini. Cinque minuti dopo è Manfredini a raddoppiare con un bel colpo di testa.

Partita successivamente controllata dagli uomini di Testa che, a quattro minuti dal termine, si procurano un penalty, poi trasformato da Iazzetta. Casumaro che così, ad un turno dal termine del campionato, grazie ad un fantastico girone di ritorno, rimane ancora in Promozione.