Il Centro Copparo porta tredici esordienti alle finali regionali di Forlì

Sabato 25 e domenica 26 si sono svolte a Forlì le finali dei campionati regionali Esordienti. Da novembre a febbraio gli esordienti del Centro Nuoto Copparo sono scesi in vasca in 6 turni di qualifiche, dove hanno gareggiato in varie distanze e specialità; 13 di questi ragazzi hanno ottenuto l’accesso alle finali.

Spicca su tutti Andrea Piccinini che si appende al collo ben tre medaglie: bronzo nei 200 rana e nei 100 rana e titolo regionale nei 100 misti con un ottimo 1’10’’00. Condivide con Andrea il podio dei 100 misti, il compagno di squadra Mattia Romanin che arriva terzo; ottime prestazioni per lui anche nei e nei 50 stile libero dove sfiora il podio con record personale e nei 100 farfalla e 200 dorso dove in entrambe fa il proprio record personale.

Medaglie anche dal settore femminile, dove Giada Anastasi con un ottimo 1’27’’60 sale sul secondo gradino del podio; record anche nei 100 misti dove però sfiora per poco il podio.

Ottima prova per Jacopo Trentini, che nella categoria de più giovani scende in vasca nei 100 stile libero migliorando di ben 5’’ in proprio personale . Grande prova per Anna Zappaterra nei 200 farfalla che arriva quinta nella categoria unificata degli esordienti A; sfiora il podio, quindi 4° posto per lei nei 100 farfalla mentre nei 100 misti arriva quinta. Luca Pontecchiani che lima alcuni decimi al pretendere record personale.

Buone prove per Anna Maccanti, che scende in vasca a pochissima distanza di tempo per disputare i 200 misti e i 400 stile libero. Buone prestazioni anche per Marta Menegatti, che nonostante la settimana di influenza riesce a portare a casa dei buoni riscontri cronometrici.